مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة فى نينوى بالعراق

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أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، بأن شخصا قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة مخمور بمحافظة نينوى، ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة ضمن قرية الخالدية في قضاء مخمور انفجرت مساء اليوم"، وأضافت أن "الانفجار أسفر عن مقتل شخص كان بالقرب من مكان الحادث".

وقالت القيادة العسكرية المشتركة في العراق، إن عملية عسكرية - أمنية تجرى حالياً في البلاد بهدف وقف نشاط تنظيم داعش في أخطر ممر لعناصره بين العراق وسوريا.

وبحسب مراسل مونت كارلو الدولية في بغداد، تشارك قوات من الجيش العراقي وأفراد من الشرطة والأمن الوطني في العملية عبر محورين قرب مناطق سلسلة جبال قادوش وهي واحدة من أعقد معاقل التنظيم المتطرف وتضم مخابىء وأسلحة وعناصر إرهابية تابعة له.

كما ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على إرهابي يمول عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة الموصل، وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان صحفي أوردته قناة السومرية نيوز، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من شؤون الاستخبارات والمعلومات واستخبارات اللواء (30) في نينوى، من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، كان يقوم بتوزيع الأموال على أفراد داعش وعوائلهم داخل مدينة الموصل".. مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.