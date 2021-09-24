مباحثات جزائرية روسية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، جملة من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية ،في بيان لها، إلى أن الوزيرين الروسي والجزائري ناقشا الخطوات الواجب اتخاذها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما تفعيل الحوار السياسي وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

وأضاف البيان:" أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الملحة على الأجندة الدولية والإقليمية "، وشددا على أهمية تسوية النزاعات على أساس مبادئ الشرعية الدولية ودون أي تدخل من الخارج، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.