كفر الشيخ - محمد سليمان

أسفرت انتخابات مركز شباب كفر الشيخ والتي أجريت اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائى، برئاسة المستشار رمضان إبراهيم من النيابة الإدارية، عن فوز كل من: محمد الزواوي رئيسا بالتذكية، ومحمد منصور نائب رئيس مجلس الإدارة بالتذكية، ومحمد بسطويسي أمين الصندوق بالتذكية، وفوز 5 أعضاء بالانتخاب تحت السن من بين 7 أعضاء تقدموا للانتخاب على مقاعد الشباب، محمد كمال دياب، وعمرو خلف، ومحمد الحداد، وعمر خضر، ونغم ذكي.

جاء ذلك بإشراف الدكتور عزت محروس، وعبدالمنعم الكناني، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبدالواحد، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وإشراف مرفت عبدالكريم، مدير إدارة الشئون القانونية، وفتحي جبر ، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، ويوسف أبو شنب رئيس قسم الهيئات الشبابية بإدارة كفر الشيخ ووليد حلاوة مدير المركز.



فوز الزواوي ومنصور والبسطويسي بالتذكية و5 أعضاء بالانتخاب بمركز شباب كفر الشيخ (2)



فوز الزواوي ومنصور والبسطويسي بالتذكية و5 أعضاء بالانتخاب بمركز شباب كفر الشيخ (1)