اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 سبتمبر 2021 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضعف المياه بمدينتى ناصر والواسطى ببنى سويف غدا ولمدة 3 أيام لأعمال التطهير

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:21 ص
ضعف المياه بمدينتى ناصر والواسطى ببنى سويف غدا ولمدة 3 أيام لأعمال التطهير ضعف المياه - أرشيفية
بنى سويف ـ هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه قد تقرر عمل محطة مياه إشمنت بنصف طاقتها ،لعمل غسيل وتطهير بمروقات المحطة، فى الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصراً، بداية من غد السبت ولمدة 3 أيام، مما يترتب عليه ضعف المياه بمدينتى ناصر والواسطى بسبب تخفيف ضغوط الضخ لإتاحة الفرصة أمام أعمال التطهير والغسيل.

وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف، تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مياه بنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة