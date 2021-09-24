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شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع فى المنيا.. صور

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 10:05 ص
شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع فى المنيا.. صور تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من مشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، والذى يجرى العمل فيه بشكل متميز، وسباق مع الزمن لإنجاز الأعمال فى المواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات .

ويهدف مشروع تأهيل وتبطين الترع إلى الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية فى الزراعية والرى حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 30 مشروعh، بإجمالى 492 كم فى المرحلة الأولى، بتكلفة تقديرية مليار و373 مليون جنيه.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى 305 كم، الامر الذى أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الرى إلى نهايات الترع دون عوائق وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية وهذا سوف يؤدى الى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التى تم تنفيذ المشروع بها.

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تأهيل-وتبطين-الترع-في-المحافظة
تأهيل-وتبطين-الترع-في-المحافظة
 
تبطين-الترع
تبطين-الترع
 
تبطين-الترع-بمحافظة-المنيا
تبطين-الترع-بمحافظة-المنيا
 
جانب-من-الاعمال
جانب-من-الاعمال
 
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مشروع-تأهيل-وتبطين-الترع-بمحافظة-المنيا

 


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