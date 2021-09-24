اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يتوجه للولايات المتحدة ويلتقى أعضاء بالكونجرس الأمريكى

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 01:23 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يتوجه للولايات المتحدة ويلتقى أعضاء بالكونجرس الأمريكى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب محمد الأحمدى

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غادر القاهرة اليوم الجمعة، الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة رعوية لعدد من الولايات الأمريكية، أبرزها واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا. 
 
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته، عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية من قيادات المجتمع المدني الأمريكي، بجانب قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية.
 
وتعد جولة رئيس الإنجيلية للولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى من نوعها، بعد توقف عن الزيارات خارج البلاد استمر لأكثر من 20 شهرًا، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
 
 

الكنيسه الانجيليه

القس اندريه زكى

الكونجرس الامريكى

المجتمع المدنى الامريكى

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