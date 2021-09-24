حياة كريمة تسعد مزارعى بنى سويف.. الانتهاء من تبطين 275 كم من الترع (فيديو)

بنى سويف - هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أعمال تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة بنى سويف، ورصد اليوم السابع الانتهاء من تبطين ترعة طريق الشراهنة بإحدى القرى التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف.

ويجرى العمل في تنفيذ 30 عملية، إذ تم الانتهاء من تبطين 275 كم من مستهدف 300 كم "مرحلة أولى"، بتكلفة بلغت قرابة 532 مليون جنيه، وبنسبة تزيد عن 90%، وجارى طرح 5 عمليات أخرى، فيما يبلغ إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم، بتكلفة تقديرية مليار و437 مليون جنيهاً تقريباً لتخدم ما يزيد عن 166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة.

وتقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6 كم بزمام يقدر بــ 125.8 ألف فداناً باعتماد يزيد عن مليار و700 ألف جينهاً، بينما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها و ترسيتها إلى أكثر من 158كم تخدم زمام 40 ألف و156 فداناً.