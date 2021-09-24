"تعليم الكبار": إعلان 6 محافظات حدودية خالية من الأمية خلال عام ونصف

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عاشور العامري، رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن هناك جهودا ضخمة تبذلها الدولة المصرية من أجل القضاء على الأمية بالمجتمع المصرى، موضحاً أنه في عضون عام ونصف من الآن سيجرى إعلان 6 محافظات حدودية خالية من الأمية.



وأضاف "العامرى"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، أن ملف محو الأمية حدث به نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد "العامرى"، أن فوز مصر بجائزة أفضل تجربة عالمياً فى تعليم الكبار يحسب للقيادة السياسية المصرية التي جعلت من الملف قضية عامة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة وليست الهيئة فقط.