الجائزة "لحاف فايبر".. حكاية بطولة الشطرنج على القهاوى البلدى فى المنوفية (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من قهوة بلدى بقرية ميت خاقان ينظم عليها رئيس لجنة المسابقات لمنطقة المنوفية للشطرنج، قائلا: إننا ننظم بطولة للشطرنج كل يوم خميس من الأسبوع والجوائز حسب الراعى كل أسبوع .

ويقول سمير محمد زناتي رئيس لجنة المسابقات لمنطقة المنوفية للشطرنج، ننظم بطولة للشطرنج كل يوم خميس من الاسبوع بقرية ميت خاقان لدبشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويشير زناتى، بفضل العديد من محبى لعبة الشطرنج يسعى كل منهم لإيجاد راعى لكل بطولة فى البطولة السابقة، حيث كان الراعى صاحب محل أدوات صحية فكانت الجائزة فلتر وهذه المرة الراعى صاحب محل مفروشات فالجائزة لحاف فايبر، وكل اللاعبين في هذه البطولة مقيدون بالاتحاد المصرى للشطرنج.

ويؤكد: يساعدنا فى تنظيم البطولات الكابتن محمد بدر وهو لاعب وحكم دولى والكابتن محمد جوهر الملقب بالأسطورة ومعه الكابتن محمد صبيح بطل ميت خاقان فى الشطرنج وإشراف منطقة المنوفية للشطرنج.

ويضيف أن الهدف الرئيسي لهذه البطولات هو نشر اللعبة وزيادة التعارف بين اللاعبين لمحاولة عمل منتخب للمنوفية، نحن نمارس اللعبة بأقل تكاليف لدرجه اننا عندما لا نجد راعى لاى بطوله يتبرع بالجائزة أحد اللاعبين ، مشيرا إلى سعادته بتواصل اليوم السابع معهم لإظهار كل الأنشطة التى تمارس فى المنوفية.



بطولة الشطرنج بالمنوفية



جانب من بطولة الشطرنج والجائزة لحاف فايبر