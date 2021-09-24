ارتفاع الأمواج وتحذيرات من نزول الشاطئ برأس البر.. لايف

دمياط - معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان ارتفاع الأمواج على شاطئ بلاج رأس البر، حيث شهد شاطئ بلاج رأس البر اليوم الجمعة أجواء متقلبة أدت الى ارتفاع الأمواج وزيادة شدة السحب، مما ينذر بخطورة نزول المصطافين إلى مياه الشاطئ خاصة مع بداية فصل الخريف وقرب انتهاء الموسم الصيفى.

ومن جانبها، حركت إدارة الشاطئ سيارة بمكبرات صوت تجوب شاطئ البلاج تحذر المصطافين من نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح وشدة السحب وذلك حفاظا على سلامتهم وعودتهم إلى محافظاتهم سالمين.

يذكر أن مصيف رأس البر ينهى موسم الصيف مع بداية شهر اكتوبر القادم تواكبا مع قرب موعد بداية الدراسة الموافق 9 اكتوبر المقبل.