4 ضحايا من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بنجع حمادي في قنا

قنا صابر سعيد

لقي شاب وزوجته وطفلتهما وشقيقة زوجته، مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بطريق "نجع حمادي- فرشوط" شمال محافظة قنا حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي- فرشوط.

انتقلت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، تحت إشراف العميد هاني الأتربي، وتمكنت من انتشال الضحايا، وأسفر الحادث عن مصرع، محمد عبد الرحيم أبو المجد، 35 عاما، وطفلته يارا، عام و3 أشهر، وزوجته جهاد كمال حسن، 31 سنة، و شقيقتها سارة 27 سنة وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.