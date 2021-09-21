مباحثات هاتفية بين ماكرون وتبون حول العلاقات بين فرنسا والجزائر

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الجزائرية الفرنسية.
جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس تبون من نظيره الفرنسي، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، نقلا عن الرئاسة الجزائرية.
وتطرق الرئيسان، خلال هذه المكالمة الهاتفية، إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والعديد من القضايا الإقليمية لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.
مباحثات هاتفية بين ماكرون وتبون حول العلاقات بين فرنسا والجزائرالثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 07:30 ص
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
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بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الجزائرية الفرنسية.
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