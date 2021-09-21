قبل ما تنزل من البيت.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر والكورنيش

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر في القاهرة، بالإضافة إلى رصد حركة المرور بطريق الكورنيش.

وشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية في الاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، كما شهد طريق الكورنيش في الاتجاه القادم من منطقة المظلات إلى ميدان التحرير بعض الكثافات المرورية المتحركة، بينما تميز الاتجاه الآخربالسيولة في حركة السير.

ووضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم للمصايف وقضاء العطلات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.