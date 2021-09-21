ضعف مياه الشرب فى 3 مناطق بالمنيا لأعمال تطهير المحطات

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه سيتم ضعف المياه فى عدد من المناطق اليوم الثلاثاء لأعمال التطهير بمحطة عدنان الملكى وقرية طوة.

وأضاف أنه تم الإعلان بالمناطق التى سيتم ضعف المياه عن منطقة أرض سلطان، حى غرب مدينة المنيا، قرية طوة التابعة لمجلس قروى طوخ الخيل بمركز المنيا، وذلك خلال يومى الثلاثاء والأربعاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن ضعف المياه بسبب قيام الشركة بأعمال تطهير بالمحطة البحرية بأرض سلطان والمحطة المرشحة بقرية طوة من الساعة 4 عصراً وحتى 12 مساء.