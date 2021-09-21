الانتهاء من رصف شوارع جديدة بمدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من رصف شوارع جديدة داخل المدينة.

وأوضح بيان لمجلس مدينة العريش، أنه في إطار أعمال تطوير ورصف شوارع المدينة قام ماجد محمد، رئيس المدينة، بمتابعة أعمال الرصف، وتم الانتهاء من رصف شارع الغاز القديم والرابط بين شارع الفاتح حتى شارع أسيوط بعد إزالة التعدي على خط التنظيم ورفع كفاءة الشارع بالكامل على أكمل وجه من إنارة وصرف صحي وشبكة، والانتهاء من رصف امتداد شارع بورسعيد حتى علي شارع ابن ابي طالب، والبدء فى رصف شارع القاهرة وتمت الاعمال تحت اشراف مجلس المدينة ممثلا بالإدارة الهندسية.

كما أعلن مجلس مدينة العريش أنه تنفيذا للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 202 لسنة 2021 بشأن تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات يجرى تنفيذ موجة الإزالات 18 بقوة القانون تنفيذا لقرارات مجلس الدولة وتستمر حملة الإزالات لحين الانتهاء منها ، وتم التنبيه على المواطنين الالتزام بالقانون عدم البناء المخالف وبدون رخصه ومن لديه رخصة بناء عليه قبل الشروع باستكمال البناء التوجه لمجلس المدينة المركز التكنولوجي لتقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال البناء بعد المعاينة و الموافقة الرسمية من مجلس المدينة .



