إحلال وتجديد مأخذ محطة مياه توسعات جرجا بسوهاج بتكلفة 3,5 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم توريد وتركيب عدد 2 طلمبة رفع أفقية تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بمحطة مياه توسعات جرجا السطحية والتى تخدم أكثر من 100 ألف نسمة بمدينة جرجا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن عملية الإحلال والتجديد تأتى فى إطار خطة الاحلال والتجديد الذى تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والتى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم أيضاً توريد وتركيب عدد 2 محرك كهربائى قدرة 150 حصان لتوليد 380 فولت وذلك لرفع كفاءة المحطة وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 150 لتر لكل ثانية بتكلفة تبلغ 3.5 مليون جنيه.

يذكر أن الشركة انتهت من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى.

وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحى فى بيان له، أن أعضاء مجلس النواب استطاعوا الحصول علي موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق حيث إستطاع النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج الحصول على مبلغ 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، كما حصل النائب خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب عن مركز جهينة على مبلغ 3.475 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة.