وزير الأوقاف يعلن إطلاق حملة لبناء الوعى ويؤكد: هدفنا بناء الإنسان

كتب ـ محمود راغب

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق حملة "بناء الوعي، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأعلى للإعلام، في إطار خطة وطنية وتثقيفية وتوعوية.



وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة، إن الحملة مفتوحة لكل شركاء الوطن للمعنيين بصناعة الوعى، لافتا إلى أن الحملة مدتها 3 أشهر، وهدفها بناء الانسان، قائلا :"لا انسان بلا وعى لا يمكن أن نحكم على الإنسان بدون وعى حقيقى".



وتابع مختار جمعة قائلا: معركتنا مع التطرف والإرهاب لم تنتهى بعد والجماعات الإرهابية والمتطرفة نقلت معركتها الفكرية لمواقع التواصل الاجتماعى على الصفحات الوهمية وذلك بعد أن فشلت فى عملها على الأرض.



واستطرد: "دورنا الآن كما ضيقنا الخناق على هذه الجماعات فى المساجد وعلى أرض الواقع، مواجهتهم على مواقع التواصل الاجتماعى"، لافتا إلى أنه تم إنشاء لجنة خاصة للتثقيف الرقمى ودورات تدريبية تخرج منها ما يقرب من 600 إمام وواعظة.









