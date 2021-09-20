اليوم السابع
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وزير الأوقاف: من يظن أن الانتحار يعقبه راحة مخطئ

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:31 م
وزير الأوقاف: من يظن أن الانتحار يعقبه راحة مخطئ وزير الأوقاف
كتب ـ محمود راغب

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كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفاصيل حملة "بناء الوعي، التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الأعلى للإعلام، موضحا أن الحملة هدفها مواجهة الظواهر السلبية التى تهدد المجتمع.
 
وقال وزير الأوقاف، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الحملة، إن أولى الظواهر التى ستواجهها الحملة مشكلة الإدمان التى تشكل تهديدا لأى مجتمع، موضحا أن معالجة قضية الإدمان ليست بعيدة عن قضية الوعى.
 
وأشار مختار جمعة، إلى أن القضية الثانية التى ستضعها الحملة ضمن أولوياتها قضية الانتحار ، قائلا: "ناس كثير جدا تعتقد إنها لما تنتحر تتخلص من ضغوط الحياة".
 
وتابع: "فلو أننا إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حى ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل جميعنا عن كل شىء"، مؤكدا أن قتل الإنسان لنفسه جريمة كقتله لنفس بشرية ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة .
 
واستطرد: "من يظن أن الانتحار تعقبه الراحة مخطئ خطأ فادحا، فالانتحار لا يعقبه الراحة بل يعقبه عذاب آليم وهو جريمة ومخالفة شريعة فى حق الإنسانية" .
 
وأشار إلى أن الحملة ستكثف جهودها مع الأعلى للإعلام فى عملية التوعية وبناء الوعى وسيتم عقد لقاءات مباشرة مع الشباب بمراكز الشباب، فضلا عن تشكيل فريق الاعداد خطة متكاملة لعقد لقاءات مع الشباب على مستوى الجمهورية.
 
 
 

الأوقاف

وزاره الاوقاف

محمد مختار جمعه

بناء الوعى

حمله بناء الوعى

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