مكافحة الإرهاب والتطرف الفكرى فى برنامج تدريبى بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

تنظم جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، يستمر البرنامج التدريبى لمدة يومين من اليوم الإثنين وحتى غدا الثلاثاء.

ويأتى البرنامج فى إطار توجيهات الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بتدريب أفراد المجتمع، ورفع الوعى بقضايا المجتمع ، من أجل تعديل السلوك وخلق روح التعاون وتنمية الانتماء والمواطنة بين الأفراد.

ويحاضر فى التدريب المفكر الإسلامى الدكتور محمد داود الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وتحدث المفكر الإسلامى الدكتور محمد داود الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال اليوم الأول للتدريب عن مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، حيث أوضح أهمية عدم الانسياق وراء كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعى والحل فى قوله تعالى " فتبينوا"، واسألوا اهل الذكر، وابدأ بنفسك ....فهذه هى طرق الإصلاح.

وأضاف أن القوة أصبحت بالعلم ، ولم تعد قوى عنترية، فالعالم ظهرت به مصطلحات علمية مثل الأمن السيبرانى والمقصود به أمن المعلومات والبرمجة.

وأوصى بقيم التسامح والمحبة والرحمة ودورها فى تحقيق العدالة بين المواطنين، والنهوض بالوطن حيث وصفه بالبناء الذى نسكنه جميعا باختلاف دياناتنا، ولكن الحكمة تقتضى الاعتناء بهذا البناء حتى نعيش جميعا فى أوطاننا بمحبة وسلام ، فالوطن غال والمحافظة عليه تحتاج لوعي، والتعليم هو امن قومى للوطن كله.

يشرف على تنفيذ البرنامج التدريبى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة، ويحضره 20 متدربا من داخل الجامعة وخارجها.





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