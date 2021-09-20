معرض "أهلا مدارس" بالأقصر يجذب الأهالى بتخفيضات كبيرة مشاركة 24 عارضا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، إقبالا مميزا على مدار الساعة، داخل معرض "أهلًا مدارس" بأسعار مخفضة وبسعر الجملة أمام مزلقان القراريش بوسط مدينة الأقصر، والمقام على مساحة 300 متر مربع باشتراك 24 عارضا، بخلاف عدد 42 محلا مشاركا فى المبادرة بتخفيضات تصل إلى 30-50% عن السوق الخارجي.

ومن جانبه قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل فى التجهيزات لافتتاح فعاليات المعرض المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإقامة معارض "أهلا مدارس" فى جميع مدن المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

وكانت بدأت الغرف التجارية، استعداداتها لإقامة معارض " أهلًا مدارس" بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث من المقرر أن تعرض الشركات المشاركة فى المعرض هذا العام منتجاتها بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وذلك لتوفير مستلزمات المدارس جودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية، حيث أن الغرف التجارية بدأت فى تلقى الطلبات من المصانع والتجار للمشاركة فى معرض " أهلًا مدارس"، وهناك إقبال كبير على المشاركة فى هذه المعارض، مشيرًا إلى أنه من المتوقع افتتاح المعرض 18 أو 25 سبتمبر المقبل ويستمر فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، حيث يجرى التفاوض مع التجار والشركات التى تقدمت بطلبات للمشاركة فى معرض " أهلًا مدارس" لبيع منتجاتهم بأسعار تقل بنسبة 20% عن الأسعار بالسوق الحر، ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، إلكترونيات.

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022 حيث يبدأ العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنه سيجرى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشى فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والمعلمين والقائمين على سير الدراسة.



معرض أهلا مدارس بمدينة الأقصر



أعمال معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة بالاقصر



التجهيزات النهائية لمعرض اهلا مدارس بالأقصر



التجهيزات داخل المعرض بالأقصر



التجهيزات داخل معرض أهلا مدارس بالأقصر



باكيات معرض اهلا مدارس بالأقصر



تجهيز الشنط للطلبة داخل المعرض



تجهيز باكيات معرض أهلا مدارس



تجهيز معرض اهلا مدارس بالاقصر



تجهيزات معرض أهلاً بالمدارس فى الاقصر



تموين الأقصر تستعد لمعرض اهلا مدارس



توفير أدوات مدرسية بأسعار مخفضة بالمعرض



توفير كميات من الكراسات والكشاكيل داخل المعرض



زي المدارس يستعد للظهور بمعارض التموين



فرش معرض أهلا مدارس بمدينة الأقصر



فرش وتجهيز المعرض بمدينة الأقصر



معرض أهلا مدارس بالأقصر