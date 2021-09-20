محافظ بورسعيد: تطعيم 2600 مواطن بمراكز التطعيم الجديدة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مراكز لقاح كورونا الجديدة، استقبلت اليوم 2600 مواطن، وذلك فى أول أيام تشغيلها ، والتى بدأت فى استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتي العاشرة مساءا، وذلك بالمواقع الآتية مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

وأضاف المحافظ، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح، وتأتى هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع فى المراكز بما يساهم فى منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم فى مختلف المناطق.

وتهيب محافظة بورسعيد، بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة ومراعاة أن ساعات العمل ممتدة كذلك يمكن للمواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح عليهم التوجة إلى أحد المراكز المذكورة للحصول علي اللقاح، وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلقي رسائل نصية بالتوجه يمكنة الذهاب للحصول على اللقاح.