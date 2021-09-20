محافظ الدقهلية يلتقى نقيب الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية.. صور

الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر، والدكتور محمد جبر رئيس النقابة الفرعية للبيطريين بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.

وتناول المحافظ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تنفيذ قوافل بيطرية بقرى "مبادرة حياة كريمة" بمركز شربين، وذلك بالتعاون مع جامعة المنصورة بهدف تقديم الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية بقري المبادرة، كما تناول الاجتماع كيفية تذليل العقبات لتنفيذ عقود الإشراف البيطري علي المزارع لتقديم خدمة بيطرية متكاملة للمزارع حفاظا على الثروة الحيوانية وذلك بالتنسيق مع قطاع الزراعة، كما تناول اللقاء مناقشة تنسيق إجراءات تراخيص العيادات البيطرية من خلال المحليات تيسيرا علي المواطنين، وأيضا مناقشة سد العجز في الأطباء البيطريين بنطاق محافظة الدقهلية من خلال "عقود الاستعانة" لحين توافر درجات مالية.

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود قطاع الطب البيطري مشيرا إلي وجود 3 مجازر متطورة بالمحافظة، وأكد علي ضرورة إستفادة مركز ومدينة شربين من وجود 8 وحدات بيطرية في نطاقها خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة هذا فضلا عن المجمعات الزراعية الجاري تنفيذها في اطار المبادرة لخدمة قري شربين بالكامل.

وكلف "مختار" وكيل وزرارة الطب البيطري بسرعة إعداد حصر شامل بكافة الاحتياجات اللازمة لقطاع الطب البيطري بمحافظة الدقهلية سواء من حيث الأطباء البيطريين او الفنيين او المساعدين او الاجهزة موكدا علي دعمه الكامل لقطاع الطب البيطري لتقديم خدمات بيطرية متميزة للثروة الحيوانية بنطاق محافظة الدقهلية، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة العمل الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بالتعاون مع كافة المؤسسات بالمجتمع.



























