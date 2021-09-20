مباشر من عزاء الشيخ هانى الشحات إمام مسجد الأرقم الذى أبكى قلوب المصريين

الشرقية - فتحية الديب

أجرى اليوم السابع بثًا مباشرًا من شبرا العنب بمحافظة الشرقية من عزاء الشيخ الراحل هانى الشحات الذى وفاته المنية إثر حادث أليم أبكى المصريين، وشيعت جنازته فى حضور العديد من الأهالي.

وقال وجيه النجار، عم الشيخ هاني، إن خبر الوفاة صدمة كبيرة للأهالى ومحبى الشيخ هانى وما زلنا متأثرين بتلك الصدمة، فكان الشيخ هانى خارج على وضوء وأتم صلاة الفجر.

وأوضح النجار، أن الراحل تمتع بشعبية كبيرة وشهدت جنازته زحام كبير لمشاركة جميع الأهالى وإلقاء نظرة على الجثمان، مضيفًا أن الراحل كان يحلم بإنشاء مؤسسة كبيرة على أرضهم، منه الدور الأول مسجد والأدوار الباقية لعدد من الخدمات.

وأشار عم الشيخ هانى، إلى أن الراحل كان يتمتع بالطيبة ويصالح الأشخاص فى الخلافات وقبل وفاته كان متواجد فى صلح بين أشخاص، وشعر الجميع فى القرية بالحزن وذلك لحبهم له وتمتع بالخلق الطيب، مضيفًا "هو ابن موت".

وقال حمزة الجندي، من الأهالي، إن الراحل من الأشخاص الذين تمتعوا بالثقافة وهو زهرة شبرا العنب وكان إنسان على خلق ومؤمن وصالح ووفاته صدمة للجميع.

وأكد أحمد عباس، من أقارب الراحل، أن الراحل كان محب للخير وتعرض للصدمة بعد سماع خبر وفاته إلى هذه اللحظة تعيش الأسرة الصدمة بسبب وفاة الشيخ هاني.