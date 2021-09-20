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كهرباء بنى سويف تعلن فصل التيار عن بعض المناطق بالمدينة للصيانة الدورية غدا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:30 م
كهرباء بنى سويف تعلن فصل التيار عن بعض المناطق بالمدينة للصيانة الدورية غدا قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف، غدا الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة بمغذى المخبز الآلى، مما يستلزم قطع الخدمة عن (شارع على عبد الحميد، شارع إلهامي بالحميات، شارع الإدارة الهندسية ، وشارع الروضة).

وفى هذا الصدد تقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه يناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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