كل ماتريد معرفة عن مركز تعليم الكبار فى جامعة دمياط

قال الدكتور محمد جمعة، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة دمياط، إن مركز تعليم الكبار بجامعة دمياط أنشأ بالقرار الوزارى رقم 176 لعام 2021 والخاص بإنشاء مركز تعليم الكبار بجامعة دمياط (وحدة ذات طابع خاص).

وأضاف الدكتور محمد جمعة لـ"اليوم السابع"، أن هذا المركز يعد تتويجا لجهود الجامعة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية واحتلالها لمراكز متقدمة على مستوى جامعات مصر أهمها المركز الأول فى دورة أبريل 2020، واستمرار وجودها ضمن صفوة الجامعات المصرية فى هذا المجال على الرغم من المنافسة الشرسة غير المتكافئة مع باقى الجامعات الأكثر عددا والأوسع فى الامتداد الجغرافى ؛ إذ أن عدد الطلاب المشاركين فى المشروع فى جامعة دمياط يكاد يقترب من عدد طلاب كلية واحدة من كليات الجامعات الكبرى ورغم ذلك ما زالنا على قدر التحدى.

وأشار جمعة، إلى أن مركز تعليم الكبار بجامعة دمياط وحدة ذات طابع خاص يرأس مجلس إدارته الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرة كلية التربية جامعة دمياط، وينطلق من خلال ثلاثة محاور رئيسة:



المحور الأول:

إعداد وتأهيل طلاب الجامعة، وممارسى المهنة من المعلمين لممارسة أدوارهم كمعلمين فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

المحور الثانى:

تأهيل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل كمدربين فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

المحور الثالث:

تقديم مجموعة من الدورات المتخصصة فى مجال التنمية المهنية المستدامة والتنمية البشرية الذاتية والارتقاء بقدرات الشباب فى مجال القيادة والحوكمة وإدارة الذات والتنمية الريفية والارتقاء بقدرات المرأة فى المناطق الأكثر فقرا وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.



وأضاف جمعة أن شركاء التحدى هم:

- فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجامعة دمياط.

- مديرية التربية والتعليم بدمياط.

- مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط. - مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة...

- الرعاة والداعمون أفرادا ومؤسسات.

وأكد جمعة، على أن جميع الدورات باعتماد مركز تعليم الكبار بجامعة دمياط، وهى شهادات معتمدة باللغتين (والعربية والإنجليزية) موثقة من الخارجية المصرية.