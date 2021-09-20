"قومى المرأة بالشرقية": استخراج 266 رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 266 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات وتم إعفائهن من الغرامة وذلك، بقرى مبادرة حياة كريمة" شهداء بحر البقر، بحر البقر 1، الشيخ بشير، والظواهرية، منشاة الدبيكى، الرست، أبو عريضة، القصبى غرب"، بمراكز الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر.

وأضافت مقررة الفرع، لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، متابعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.



المجلس القومي للمرأة فرع الشرقية



استخراج بطاقة الرقم القومي مجانا