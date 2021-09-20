فريق الغطاسين يواصلون البحث عن جثمان "نصرة" الغاؤقة بنهر النيل فى سوهاج.. لايف

سوهاج ـ محمود مقبول

قدم اليوم السابع بثا مباشر من مركز طما شمال محافظة سوهاج تضمن البث أعمال البحث داخل مياه نهر النيل أسفل محور كوبرى طما العلوى على النيل والذى يربط بين محافظتى سوهاج وأسيوط حيث حضرت فرق متطوعه من محافظات مختلفة للبحث عن القتاة الغريقة والتي تدعى " نصره" والتي تبلغ من العمر 16 سنة تقريبا والتي كانت قد لقيت حتفها من حوالى 11 يوم تقريبا.

في البداية قال هشام عبدالجليل الشوبكى من المنصورة أنا حضرت متطوعا بناء على إتصال تليفونى من أحد أبناء مركز ومدينة طما وحضرنا هنا منذ حوالى 3 أيام وقمنا بمسح مكان الغرق ومسحنا النيل من طما حتى محافظة أسيوط وهذا هو أصعب وأغرب بلاغ شهدته على مدار 50 سنه المياه بالمنطقة سريعة جدا جدا بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه عن المعتاد بحوالي 3 امتار وهذا أمر صعب علينا الامر بالإضافة إلى كميات الطمى الموجودة داخل النهر حولت النهر إلى ظلام كامل.

وأضاف كابتن هشام أن الفتاه من المتوقع أن تظهر خلال 17 يوما بعد أن تنفجر بطن الفتاه الغريقة والأمل الأكثر أن نجد من يتصل ويقول أنه تم العثور عليها بالمراكز الموجودة بعد مركز طما في صدفا أو أبوتيج أو باقى مراكز أسيوط الأخر الموجودة شمال طما ونحن مستمرون في عملية البحث والأمل في الله عز وجل وفى دعوه من أحد الصالحين يستجيب لها المولى عز وجل وبعد نعثر على الجثة.

وعلى جانبا أخر أدى عدد من المصلين صلاة المغرب على شاطئ النيل الغربى وقاموا بالدعاء والتوسل إلى المولى عز وجل أن يتم العثور على الفتاه الغريقة وأن يصبر أهلها وبربط على قلوبهم ويمنحهم الصبر وأمن الجميع من الحضور من الأهالى المشاركين فيعملية البحث عن الفتاه.

كان تلفزيون اليوم السابع قدم قبل ذلك بثا مباشرة مع أعلى محور كوبرى طما العلوى على النيل، للحظة تمكن قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من استخراج جثة شاب يبلغ من العمر 16 سنة، لقى مصرعه غرقا بنهر النيل أثناء قيامه بالتنزه بالمنطقة أسفل المحور وبرفقته خطيبته وخطيبة شقيقه وشقيقتها.

وقال عبد اللاه كامل عم الشاب المتوفى: ابن أخى عريس وحضر إلى نهر النيل للتنزه، وبرفقته خطيبته وخطيبة شقيقه بعد ظهر أمس الجمعة، وهذه عادة يقومون بها كل يوم جمعه شقيقة خطيب أخيه نزلت إلى النيل وكادت أن تغرق فما كان من شقيقتها إلا محاولة إنقاذها وقد حدث بالفعل وأنقذتها إلا أنها سقطت بنهر النيل حاول إنقاذها إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقا وبعد مرور أكثر من يوم كامل على حادث الغرق تم العثور على جثة الشاب ويدعى نصرى وجار البحث عن جثة الفتاة .

وناشد عم الضحايا المسؤلين زيادة فرق الإنقاذ النهرى من أجل إستخراج جثة الفتاة رحمة بأهليتها وأننا لن نترك المكان حتى يتم إستخراج الفتاه ونشكر كافة القايادات التى ساعدت بشكلا كبير وقدنت الدعم من سيارات إسعاف وقوات إنقاذ وحضور عدد من قيادات الامن والمحليات إلى مكان الحادث.

ومن جانبه وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الدعم لأهالى الضحايا والإستمرار فى أعمال البحث حتى إستخراج الضحية الثانية وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بضرورة الإنتقال لمكان الحادث والتواصل المستمر مع الأسرتين وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة حتى دفن الضحايا.