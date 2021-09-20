طبيب كفر الشيخ فاقد البصر: دفعة القصر العينى 2004 أهدونى نظارة تحوى تقرأ الكتب

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور محمود سامى قنير، الذى أصيب بـ "كف بصره" فى مستشفى العزل ببلطيم، أنه بدأ يخرج للحياة الطبيعية من خلال تواجده مع زملائه بمستشفى الحميات، ونقابة الأطباء، موجهاً الشكر لهم، مؤكداً أن دفعة قصر العينى 2004 يتواصلون معه دائماً، واهدوه نظارة طبية اشتروها خصيصًا من ألمانيا، ليكون أول عربى يقتنى هذه النظارة، وبداخلها كاميرا تقوم بفتح الكتاب أو الصفحة وتصويرها على مسافة 30سم، وتقرأها بعدد من اللغات منها اللغة الألمانية أو الإنجليزية، وكذلك اللغة العربية، وأنه أول مواطن عربى يقوم بتجريب هذه النظارة.

وقال قنيبر، عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية، إنه مازال فى مرحلة الاستكشاف لهذه النظارة، حيث اكتشف فيها مؤخرا خاصية التعرف على الوجوه، فبدأ بالفعل تجريبها على وجه نجله يحي، حيث تمكنت النظارة من التعرف عليه، فعندما يدخل الحجرة ويكون نجله بداخلها تخبره النظارة بذلك.

وأضاف أن دفعته بالقصر العينى لم يقصروا معه ويحاولون مساعدته، وأنه اعتذر عما نشره برغبته فى التخلص من نفسه عندما تعرض للاكتئاب والخوف، أما الآن فهو يشعر بأنه مقبل على الحياة، وأصبح يتجه للنقابة ومستشفى الحميات كل يوم أحد، وأنه يسير فى كل الاتجاهات، وانخرط فى الحياة، وأنه قرر عدم الاستسلام للنوم والخمول، وأنه يتناول أدويته ، ويتقرب إلى الله.

وقال محمود قنيبر، أنه يعيد اكتشاف الحياة مرة أخرى، وأنه يفكر فى تغيير تخصصه غير الطب لأن ممارسة الطب صعبة فى نفس حالته ،فمن الممكن ممارسة الطب فى الحمايات وقسم باطنه بمساعدة ممارس ،ولكن سيكون الأمر متعب فى متابعة الحالات، لذا فإنه يفكر فى إجراء دراسة ماجستير فى الأمراض النفسية، خاصة أن لديه ملكة التعرف على تلك الامراض، فالتخصص النفسى لا يحتاج لمساعدات ولكن يحتاج لجلسات يجلسها مع المريض، ولو نجح فى المجال النفسى سينجح وسيكون هو مثال لمواجهة مصاعب الحياة، وحبها ويساعد الآخرين نفسيا للخروج من أمراض الاكتئاب والخوف والتى أصبحت منتشرة مثلها مثل الأمراض العضوية

وأضاف قنيبر، وأمامه مجالات منها العمل النقابى وحل مشاكل الأطباء وأنه يفكر فى مؤسسة خيرية لدعم المكفوفين، فقبل كف بصره لم يكن يشعر بهم ولكن عندما أصبح مثلهم شعر أنهم يحتاجون لدعم، فمنهم من فقد بصره نتيجة لمرض، وأنه حاليا يتلقى رسائل من مواطنين يستشيرونه فى العديد من الاستشارات النفسية، مؤكدة أن لديه رغبة أكيده للعودة للحياة ومقاومة الاكتئاب والخوف والزهق، خاصة أنه كان اجتماعيا يتقبل الجميع بميزاتهم ولا يرى فيهم مرضى أو مجرمين، وانه قرر ترك العزلة التى كان يشعر بها، كما أنه سيطلق قناة على اليوتيوب.

وقال قنيبر، إن أكبر معركة يخوضها الإنسان ضد نفسك وتدوس على الخوف والقلق وتعود كما كنت، فكان يحب المرح والمساعدة، متمنا أن يكون عونا للآخرين ويفعل ما يفيدهم، ويخرج البائسين من ذلك الشعور، ولإيمانه بالله وثقته بنفسه سيعبر الصعاب، ليغير حياته وحياة الآخرين.

يذكر أن الدكتور محمود سامى قنيبر من بين الأطباء الذين تسابقوا للمساهمة فى استقبال وعلاج المصابين بعزل مستشفى بلطيم المركزي، وقبل انضمامه بيومين استقبل مولوده الأول الذى ولد منذ قرابة الشهرين بعد زواج 11 عاماً، ولم يراه بعدها ،وتوجه لمستشفى العزل وقضى به 7 أيام فقط إلا أنه أصيب بكف بصره لكثرة الاجهاد والاعياء ،ومر بمراحل علاجية عدة اهتمت به الدولة خلالها وتم إرساله لمركز الطب العالمى ،وارسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مندوبا لتكريمه، وبعدها بعدة أشهر كرمه الرئيس، ثم كرمه الرئيس من بين الأطقم الطبية التى كرمها، كما خصص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحدة سكنية له يتوارثها أحفاده.