اليوم السابع
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طالب عراقي بين المصابين بالهجوم المسلح بجامعة بيرم الروسية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:17 م
طالب عراقي بين المصابين بالهجوم المسلح بجامعة بيرم الروسية واقعة الجامعة الروسية
(أ.ش.أ)

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كشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم، الذي نفذه مسلح صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال الطالب العراقي ، الذي لم يُعلن عن اسمه، بحسب قناة " روسيا اليوم" الفضائية:" إنه وقف أثناء الاستراحة عند النافورة في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء ويحمل سلاحا وبدأ يطلق النار".

وأضاف:" أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري". يُذكر أن هذا الهجوم في جامعة بيرم بمنطقة الأورال الروسية أسفر عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 24 آخرين.

 

 

 


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الجامعة الروسية

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