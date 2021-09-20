ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد..حظر التدخين والموبايل أبرزها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، نسردها فى التقرير التالى..
- حظر استخدام الموبايل للطلاب والمدرسين أثناء اليوم الدراسى.
- حظر التدخين بالمدارس والادارات والمديريات.
- حظر تدريس مناهج غير رسمية.
- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت اى مسمى.
- حصول المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات.
- المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.
- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي.
- خلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.
- توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.
- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة.
- حظر تكليف الأطفال فى هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.
- تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.
- إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها.
- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.
- متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية.
- الالتزام بتحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتدريس المواد القومية.
- تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.
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