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ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد..حظر التدخين والموبايل أبرزها

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 06:00 ص
ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد..حظر التدخين والموبايل أبرزها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، نسردها فى التقرير التالى..


- حظر استخدام الموبايل للطلاب والمدرسين أثناء اليوم الدراسى.


- حظر التدخين بالمدارس والادارات والمديريات.


- حظر تدريس مناهج غير رسمية.


- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت اى مسمى.


- حصول المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات.


- المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.


- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي.


- خلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.


- توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.


-  ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة.


- حظر تكليف الأطفال فى هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.


 
- تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء.



- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.



 -  إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها.



 - تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.


 
-  مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.


 
 - متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية.


 - الالتزام بتحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتدريس المواد القومية.


-  تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.


التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

استعدادات الوزارة الدراسة

موعد بدء العام الدراسي الجديد

الدروس الخصوصية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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