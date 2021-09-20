اليوم السابع
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الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:23 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات..التعليم تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بـ2021

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 05:20 م
حصاد الوزارات..التعليم تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بـ2021 مدرسة - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

الصحة: 84.2 % نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

التعليم تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بالعام الدراسى الجديد
 
التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
 
التعليم تقرر ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد مصروفات العام الدراسى الجديد
 
محافظة الجيزة تعلن تشغيل كوبرى المريوطية الجديد أمام الحركة المرورية
 
الهجرة تعلن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج
 
التعليم تؤكد مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتناشد بالإبلاغ عن المخالفين
 
موقع التنسيق يغلق باب حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية مساء اليوم
 
اليوم.. آخر موعد لسداد الطلاب مصروفات الجامعات الخاصة

 


حصاد الوزارات

وزاره الصحه

فيروس كورونا

مستشفيات العزل

التربيه والتعليم

المدارس التكنولوجيه

مصروفات العام الدراسى

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