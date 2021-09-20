حصاد الوزارات..التعليم تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بـ2021

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: 84.2 % نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
التعليم تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بالعام الدراسى الجديد
التعليم تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
التعليم تقرر ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد مصروفات العام الدراسى الجديد
محافظة الجيزة تعلن تشغيل كوبرى المريوطية الجديد أمام الحركة المرورية
الهجرة تعلن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج
التعليم تؤكد مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتناشد بالإبلاغ عن المخالفين
موقع التنسيق يغلق باب حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية مساء اليوم
اليوم.. آخر موعد لسداد الطلاب مصروفات الجامعات الخاصة
السكة الحديد تستقبل ثانى دفعة للعربات المكيفة الروسية الجديدة خلال أيام
وزير الأوقاف: المنتحر قاتل والانتحار جريمة فى حق الإنسانية ويعقبه عذاب أليم
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