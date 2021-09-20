تقديم الخدمات الطبية لـ1747 متردداً في قافلة بقرية الناصرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بقرية الناصرية لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 12عيادات ل 10 تخصصات من تخصصات " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والأسنان "إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت إقبالا كبيراً من أهالي القرية .

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1747 متردداً، وخضوع 90 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل 140 مريضاً وعمل تقارير طبية ل4 مرضى وتحويل 46 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج ، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة ،إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1127 زائراً، كما توجهت الدكتورة سوسن سلام الشكر للإدارة الصحية بالحامول وإدارة مستشفى الحامول المركزي لتعاونهم الكريم في توفير بعض التخصصات لإتمام إقامة القافلة الطبية على الوجه الأمثل.