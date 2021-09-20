"تشجيع الابتكار بالجامعات" محاضرة بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية الساعة السادسة مساء الأربعاء 22 سبتمبر محاضرة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان (ما هى الهياكل التى تدعم الابتكار التعليمى داخل جامعاتنا؟)، تلقيها الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية ومدير وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، وتدير المحاضرة دينا الكردي، مدرس مساعد بقسم اللغات والأدب الفرنسى بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

تسلط المحاضرة الضوء على دعم الابتكارات فى المجال التعليمى بالجامعات وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الابتكار والإبداع، وبشكل أكثر تحديدًا توعية الجمهور بأهمية هياكل دعم التدريس بمختلف أنواعها داخل الجامعات، والقدرة على اقتراح إطلاق مشروع لإنشاء هيكل لدعم الابتكار التربوى وفقًا لاحتياجات مؤسساتها واقتراح نموذج إدارى لهذا الهيكل.

تأتى المحاضرة ضمن برنامج (ابتكر اليوم.. لتحيا غدًا) الذى يدور حول موضوع الابتكار فى وقت الأزمات، فيأتى متسقًا مع نهج المجتمع الدولى والدولة المصرية؛ حيث إن كليهما ما زالا تحت تأثير جائحة كورونا ولا يزالان يبحثان فى تأثيرها على سبل عيش الشعوب، ولهذا فإن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات والتدابير المبتكرة التى تم اتخاذها فى مختلف القطاعات للتعامل مع الأثر الاقتصادى والاجتماعى للوباء.