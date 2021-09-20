تركيب خط صرف صحى ونقل خط كهرباء إلى أرضى بقرية ديمشلت بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أجرى عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس اليوم الإثنين، جولة للمرور على مركز طب الأسرة بديمشلت للاطمئنان على سير العمل وحسن تقديم الخدمات للمواطنين.

وتفقد نائب رئيس المدينة عددا من أقسام المركز شملت عيادة الأسنان ومعمل التحاليل وعيادة طب الأسرة وغرفة التطعيم والصيدلية.

وفي سياق منفصل، تفقد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس أعمال تركيب خط صرف صحي بقرية ديمشلت بمنطقة الشهيد تاج الدين في إطار أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية.

كذلك تابع مع مسئولي مشروعات الكهرباء إجراءات نقل خط كهرباء هوائي إلى كابل أرضي حفاظا على أرواح المواطنين والمظهر العام لمنطقة المقابر بديمشلت وإجراء معاينة على الطبيعة.

تأتي هذه الأعمال تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات وسرعة الرد على شكاوي المواطنين وحلها فورا.

وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.



تركيب خط صرف صحى (1)



تركيب خط صرف صحى (2)