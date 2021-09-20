اليوم السابع
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التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:55 ص
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الأمريكية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اليوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر هو آخر يوم لتلقي طلبات "السوبر ماتشينج" لطلاب الدبلومة الامريكية قبل إرسالها لمكتب التنسيق صباح الثلاثاء القادم.

تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لمساعدة أبنائنا من طلاب الدبلومة الأمريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة الـACT  ، لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن الطريق التواصل مع مؤسسة ال ACT بالولايات المتحدة، وتوافقت وزارتا التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم على مد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الأمريكية.

وقالت وزار التعليم العالى في بيان لها ، إنه من المهم ملاحظة أن هذا عام استثنائى نظرا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم ان هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود إلى الجهة المانحة وليس إلى وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى ولكننا نتعاون من أجل تيسير قبول ابنائنا الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الأسبوع حتى ننتهى من تدقيق البيانات وارسالها لمكتب التنسيق.


التربية والتعليم

السوبر ماتشينج

الدبلومة الامريكية

التعليم العالى

مكتب التنسيق

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