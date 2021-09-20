اليوم السابع
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استمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر فى الزهور والمناخ والضواحى ببورسعيد.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 02:56 م
استمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر فى الزهور والمناخ والضواحى ببورسعيد.. صور محافظ بورسعيد يؤكد على إستمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عن تواصل الأعمال الجارية بنطاق شارع 23 ديسمبر، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام، جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ بورسعيد، برفقة عدد من الأجهزة التنفيذية لمتابعة سير مستجدات العمل فى تطوير شارع 23 ديسمبر.

وأشار "محافظ بورسعيد"، إلى استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع 23 ديسمبر بداية من شارع 23 يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعى فى نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول 3800م تحت إشراف "مديرية الطرق" ببورسعيد، وبالتنسيق مع حى المناخ وحى الزهور وحى الضواحى، موضحا أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول 3800 متر، ولفت "محافظ بورسعيد" أن شارع 23 ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

 

إستمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحى
إستمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحى

 

متابعة أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحى
متابعة أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر بنطاق أحياء الزهور والمناخ والضواحى

 

محافظ بورسعيد يؤكد على إستمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر
محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار أعمال تطوير شارع 23 ديسمبر

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