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ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء..العظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 08:00 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء..العظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 41 طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
 

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