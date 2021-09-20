إنفوجراف.. تنفيذ 1702 مشروع بـ 2.7 مليار جنيه فى 3 أعوام بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه فى سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

وقام المكتب الإعلامى لمحافظ البحيرة بنشر انفوجراف أوضح خلاله الخطط الاستثمارية بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 ، حيث تم تنفيذ 1702 مشروع من خلال 3 خطط استثمارية بتكلفة إجمالية 2.7 مليار جنية تمثلت فى تنفيذ ( 887 مشروع طرق - 120 مشروع كبارى - 108 مشروع تدعيم وحدات محلية - 192 مشروع كهرباء - 117 أمن وإطفاء ومرور - 278 مشروع تحسين بيئة).

كما تم اعتماد مبلغ مليار و50 مليون جنيه لخطة 2021 - 2022 ( 993.3 مليون جنيه تمويل حكومى – 56.7 تمويل ذاتى).

وذلك فى إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام فى ذكرى انتصار شعب رشيد الباسل على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807 م.



