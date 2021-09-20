اليوم السابع
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إحالة مسئولين بلجنة التظلمات بملف التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية للنيابة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:22 ص
إحالة مسئولين بلجنة التظلمات بملف التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية للنيابة مخالفات البناء
المنوفية - محمود شاكر

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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المهندس الاستشارى عضو بلجنة التظلمات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لاستغلال منصبه فى ارتكاب مخالفات فى تراخيص البناء الصادر له والبناء خلال فترة الحظر ومخالفته الرسومات الهندسية والتعدى على خطوط التنظيم، كما استغل منصبه كعضو بلجنة التظلمات فى تقديم تقرير استشارى عن ملف التصالح الخاص به مخلفاً للأعمال المنفذة .

كما كلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق مع نقابة المهندسين لاستبعاده وتعيين مهندس آخر فوراً وتنفيذ قرار إزالة للأعمال المخالفة.

وقرر محافظ المنوفية إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وأعضاء لجنة التظلمات للنيابة العامة للتحقيق لتقصيرهم فى أداء مهام عملهم وعدم المتابعة الجيدة وتخاذلهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير، جاء ذلك جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ( التفتيش الهندسي) بالديوان العام وما يحويه التقرير من مخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره، مشددا على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.


محافظ المنوفية

استشارى لجنة التظلمات

ملف التصالح

مركز ومدينة الشهداء

النيابة العامة

مخالفة اللوائح والقوانين

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