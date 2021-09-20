اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أهم 5 علاجات منزلية لالتهابات الثدى.. إنفوجراف

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:00 ص
أهم 5 علاجات منزلية لالتهابات الثدى.. إنفوجراف علاجات منزلية لالتهابات الثدى

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كثير من النساء تتعرض خلال الرضاعة للإصابة بالتهاب فى الثدى، وهو عدوى فى الأنسجة، ويمكن أن تتحول إلى عدوى بكتيرية شديدة إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة.
 
الإنفوجراف التالى، يستعرض بعض العلاجات المنزلية لالتهاب الثدى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، ومنها: 
 
علاجات منزلية لالتهابات الثدى
علاجات منزلية لالتهابات الثدى
 
1. تغيير وضعية الرضاعة الطبيعية.
 
 
2. الحصول على الراحة من الرضاعة الطبيعية.
 
 
3. مسكنات الآلام بدون وصفة طبية.
 
 
4. أوراق الكرنب لها فاعلية مثل الكمادات الساخنة التى تزيل الانزعاج والاحتقان بالثدى.
 
 
5. تناول فيتامين سي، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر الأغذية التى تحتوى على فيتامين سى صحية للغاية للأم وللرضاعة الطبيعية.

 


التهابات الثدى

علاج التهابات الثدى

التهاب الثدى

الرضاعة الطبيعية

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