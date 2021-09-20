أهم 5 علاجات منزلية لالتهابات الثدى.. إنفوجراف

كثير من النساء تتعرض خلال الرضاعة للإصابة بالتهاب فى الثدى، وهو عدوى فى الأنسجة، ويمكن أن تتحول إلى عدوى بكتيرية شديدة إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة.

الإنفوجراف التالى، يستعرض بعض العلاجات المنزلية لالتهاب الثدى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، ومنها: