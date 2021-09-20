أخبار مصر.. التعليم: تطبيق قواعد الغياب والحضور بالعام الجديد والدراسة تنطلق 9 أكتوبر

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تطبيق قواعد الحضور والغياب بالعام الدراسى الجديد، مشددة على أن الدراسة تنطلق فى مواعيدها يوم 9 أكتوبر المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهناك غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحى اليومى فى المدارس من خلال مديرى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

الرئيس السيسي يستقبل اليوم وزير دفاع الجمهورية اليمنية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الفريق الركن محمد علي المقدشي وزير دفاع الجمهورية اليمنية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحا من شركة صينية لإدارة منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة، وممثلى الشركة الصينية.

اليوم.. آخر موعد لسداد الطلاب مصروفات الجامعات الخاصة

تغلق الجامعات الخاصة اليوم الأثنين 20 سبتمبر، باب سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى أعلنته أمانة مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالى.

وكان مجلس الجامعات الخاصة قرر خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:

- الطب البشري: 90%.

- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.

- هندسة، طب بيطري: 75%.

- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.

- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.

- باقي التخصصات 55%.

التعليم تؤكد مجانية مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتناشد بالإبلاغ عن المخالفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية- أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم، كما يتم توفير العديد من الخدمات المجانية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين لطلابها مثل الزي المدرسي، وأتوبيسات نقل لأماكن التدريب العملي، والمكافآت المادية أثناء فترة التدريب العملي.

خالد الغندور: مديونيات الزمالك 300مليون جنيه.. وكنا سنتعاقد مع الكرتى والسعيد

كشف الاعلامى خالد الغندور أن حجم مديونيات الزمالك وصل لـ 300 مليون جنيه جراء العقوبات والغرامات فى بعض القضايا ، وقال بندق فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أنا قريب من مجلس الادارة ومكنتش عارف أن فى ايقاف قيد للزمالك غير من حسين لبيب فى التليفزيون ، وكنت عارف أن الزمالك خلص وليد الكرتى لاعب الوداد وقالولى هنعلن عن التعاقد مع عبد الله السعيد خلاص".

مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر إطلاق نار بجامعة بيرم الروسية

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، إثر إطلاق شخص مجهول النار، داخل حرم جامعة بيرم الحكومية في منطقة الأورال الروسية.

وذكر المركز الصحفي للجامعة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية تجنبا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن شخصا مجهولا دخل حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار؛ ما تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين..موضحا أن جميع أجهزة الأمن في المدينة والجامعة في حال استنفار.

الهجرة تعلن إطلاق أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين المقيمين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة..صور

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع و الإنتاج الحربى، مراحل إنتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بالكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لإختيار أفضل العناصر المؤهلة علمياً وبدنياً ونفسياً لنيل شرف الإنضمام بالكليات والمعاهد العسكرية.

كويكب بحجم ساعة "بيج بن" الشهيرة يصطدم بمدار الأرض..تفاصيل

من المتوقع أن يزور كويكب كبير يسافر بسرعة لا تصدق تقدر بـ50 ألف ميل في الساعة (80467 كم/الساعة) مدار الأرض اليوم وفقا لما نقلته RT عن ديلى ستار.

وستقترب الصخرة الفضائية المعروفة باسم 2021RL3، والتي يتراوح عرضها بين 160 قدما و360 قدما (48 إلى 109 مترا)، من مدار كوكبنا، إلى مسافة تبلغ 1804.450 ميلا من الأرض (2.9 كم) في 20 سبتمبر، في الساعة 3.30 مساء بتوقيت الولايات المتحدة (10.30 مساء بتوقيت جرينتش).

طاهر محمد طاهر جاهز لقيادة الأهلى فى السوبر المحلى أمام الطلائع

تأكدت جاهزية طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى كأس السوبر، بعد اجتيازه الفحص الطبى الذى خضع له منذ ساعات بعدما غادر مران المارد الأحمر مساء السبت الماضى بمعسكر الفريق فى الإسكندرية لإصابته بكدمة فى الركبة لم يستطع على إثرها خوض المران.

عصير الأناناس يحارب السعال ويقتل البكتريا الموجودة بالحلق ويطرد البلغم

نصح خبراء الصحة والتغذية بعصير الأناناس، الذي يعد علاجا فعالا لمحاربة السعال المزمن وانتفاخ البطن، حسب ما ذكره موقع First for women

وقال المصدر، إن عصير الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى "البروميلين"، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

وأوضح المصدر، أن هذا المزيج من الفوائد يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق وتخفيف المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية.

وكشف الموقع، عن أن إنزيم "البروميلين" يخفف كذلك انتفاخ البطن، حيث أن نصف كوب من عصير الأناناس يمكن أن يخفض عسر الهضم بنسبة 55 %.