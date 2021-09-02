محافظ دمياط توافق على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى

دمياط معتز الشربينى

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى 2021/2022 وفقاً لما هو موضح بالجداول المرفقة.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم عددا من التوجيهات فى هذا الخصوص والتى تشتمل على أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب محل إقامة ولى الأمر والتنسيق المُعلن لكل إدارة، كما سيتم القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية، وفى حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولى الأمر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية سيتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولى الأمر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفنى، ولا يحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية عدا دمياط الجديدة، إلا فى حالة عدم وجود النوعية أو التخصص الذى يرغب فى الالتحاق بإدارته التعليمية، كما فى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية، يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفنى للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به، على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة واذا سمحت الكثافة بذلك.

كما أعلنت المديرية أنه سيتم قبول طلبة التعليم العام الحاصلين على مجموع من (140-170) فى التعليم المهنى، ويستثنى من شروط النطاق الجغرافى والمجموع كلا من الحالات الآتية :

"طلبة الدمج والطلبة ذوى الإعاقة وأصحاب الأمراض المستعصية (أمراض القلب والأورام وضعف المناعة والفشل الكلوى) وذلك بتقديم تقرير معتمد من الكومسيون الطبى للطلبة، وأيضاً أبناء دور رعاية الأيتام".



