السلطات الهندية تقرر زيادة التطعيمات ضد كورونا فى المناطق الريفية

نيودلهى أ ش أ

رفعت السلطات الهندية، بشكل كبير، من معدلات التطعيم المسموح بها ضد كوفيد-19 فى المناطق الريفية النائية الشاسعة، حيث يعيش حوالى 65 فى المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

ونقلت دورية (ذا دبلومات) المتخصصة فى الشئون الآسيوية عن الخبراء قولهم إنه على الرغم من ذلك، من غير المرجح أن تصل الهند إلى هدفها المتمثل فى تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية العام الجاري، حيث أن قيود الإمداد باللقاحات لا تزال قائمة فى الدولة، التى تعتبر أكبر منتج للقاحات فى العالم.

وفتحت الهند حملة التطعيم لجميع البالغين - فى مايو الماضى - غير أن الحملة تعثرت فى القرى بسبب تردد السكان فى تلقى اللقاحات والمعلومات الخاطئة بشأن تأثيرها، حتى بدأ التغيير فى منتصف شهر يوليو الفائت، ومن بين ما يقرب من 120 مليون جرعة تم إجراؤها فى الأسابيع الثلاثة الماضية، كان حوالى 70 بالمئة من قرى الهند، وهو ما يُعد ارتفاعًا كبيرًا منذ الأسابيع الأولى من مايو الماضي.

وفى حين أن هناك زيادة واعدة فى الإقبال على اللقاح فى المناطق الريفية، ما زال شبح الوباء يحوم حولها دون إشارة إلى قرب انتهائه من الهند. فبعد أسابيع من التراجع المطرد، سجلت البلاد 46 ألف إصابة جديدة منذ أيام، وهى أعلى مستوياتها خلال نحو شهرين.

وتم تطعيم حوالى 11 بالمئة فقط من سكان الهند بشكل كامل، وتلقى نصف البالغين وحوالى 35 فى المئة من إجمالى السكان جرعة واحدة على الأقل، بما يجعل قطاعات كبيرة من المواطنين لا تزال عرضة للإصابة بالفيروس.