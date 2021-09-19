وصول البابا تواضروس إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لتكريم أوائل الطلاب.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

وصل منذ قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، للمشاركة فى حفل تكريم أوائل الطلاب بالإسكندرية، والتقط البابا تواضروس صورة تذكارية مع الطلاب.

وحضر قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أمس حفل تخريج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ.

وحضر الحفل الآباء الأساقفة الأحبار الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص اثناسيوس فهمي مدبر المدرسة معطيا نبذة عن تأسيس المدرسة في 2016م تحت رعاية وإشراف نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام وبعدها تم تقديم شرح واقي للموقع الإلكتروني والمنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمدرسة.

وأقام القس يوساب مجدي مدرس علم الوعظ بالمدرسة حوار شيق تحت عنوان " صالون تيرانس" بين بعض الخريجين القدامي والجدد والدارسين حول أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق وما قدمته المدرسة من تغيير في شخصية الدارس.

وألقي نيافة الأنبا بافلي راعي المدرسة كلمة عن المتعلمين والمتخرجين والمواهب والمنهج في تيرانس

وبعدها ألقي قداسة البابا كلمة ختامية شكر فيها جميع القائمين علي المدرسة متحدثا عن أهمية التعليم ودور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي والآبائى.

وقدم قداسته شهادات التخرج لحوالي 100 من متخرجي الدفعة الثانية والثالثة من المدرسة.