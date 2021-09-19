"هنفرحهم".. فتاة توزع سبح إلكترونية على المارة بقنا.. وتؤكد: هدفى نشر الفرحة

قنا صابر سعيد

رسمت فتاة بقنا الفرحة على وجوه المارة فى شوارع مدينة قنا، حينما قررت أن تدشن مبادرة بعنوان "هنفرحهم" وقامت بتوزيع السبح الإلكترونية على المارة بمحيط بوابة جامعة جنوب الوادى والشوارع بمدينة قنا، لنشر البهجة فى نفوسهم.

وقالت أسماء صلاح، صاحبة المبادرة، أن الهدف من المبادرة الشخصية هو رسم الابتسامة والفرح على وجوه المارة، وكانت البداية بتوزيع السبح الإلكترونية على المارة فى الشوارع بمدينة قنا.

وأوضحت أسماء صلاح فى تصريحات لليوم السابع، أن المبادرة ستنفذ عدة أفكار أخرى لإسعاد المواطنين فى مدينة قنا ونشر البهجة فى النفوس كنوع من المشاركة المجتمعية.

وأضافت صاحبة المبادرة، أنها تشارك فى فعاليات خيرية عديدة منها فعالية سوف تقام مع أطفال أيتام بنادى البحر لنشر البهجة.