مزارعو قرية بنجا بطهطا سوهاج يشكون من نقص حصة الأسمدة.. والمحافظ يرد

كتبت- نهى عبد النبى - محمود مقبول

أرسل القارئ منتصر محمود كساب من قرية بنجا التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مناشدة عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، إلى وزارة الزراعة حيث تضرر فيها المزارعين بقرية بنجا من نقص الأسمدة الزراعية بالجمعية الزراعية، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع" ولن يتم استلام حصة الأسمدة الزراعية حسب الحصر الفعلي المحصول ولذا نرجو توفير الأسمدة الزراعية حتى لا يضيع موسم الصيفي على الفلاحين".

ومن جانبه وجه اللواء طارق الفقى ، محافظ سوهاج باحالة الشكوى الي مديرية الزراعة بالمحافظة للفحص واتخاذ اللازم، والعمل على إزالة أسباب الشكوى.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".