محافظة أسوان تستعد للتعامل مع الأمطار والسيول بالتدريب العملى "صقر 91"

أسوان – عبد الله صلاح

عقدت محافظة أسوان، اجتماع تنسيقى، اليوم، الأحد، فى إطار الاستعدادات المبكرة للتعامل السريع مع تداعيات هطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة، وذلك لمناقشة التجهيزات اللازمة لتنفيذ خطة التدريب العملي المشترك ( صقر 91 ) لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر القادم.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة برئاسة الإجتماع التنسيقي بحضور العميد أحمد موسى المستشار العسكري، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والعسكرية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، علاوة على مديري الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

وأكد أيمن رضا، أن توجيهات محافظ أسوان تشدد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة مع تحديث البيانات والإجراءات المطلوبة من كل جهة وذلك لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم.

وفى نفس الإجتماع إستعرض المستشار العسكرى للمحافظة الخطة الزمنية لتنفيذ التدريب العملى ومراحله الأساسية ، بجانب بيان الأدوار والمهام للجهات المشاركة ، وقد أختتم الاجتماع بالإستماع لكافة الأفكار والأراء والمقترحات الخاصة بتلبية الإحتياجات اللازمة لإنجاح فعاليات التدريب العمل على الوجه الأكمل.