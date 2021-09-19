مات منذ 22 يوما بإيطاليا.. تشييع جنازة شاب المنوفية بعد إعادة الجثمان لمصر (فيديو)

المنوفية - محمد فتحى

قدم تليفزيون "اليوم السابع" فى بث مباشر متابعة لوصول جثمان الشاب إسلام عيد الطباخ ابن مدينة تلا بمحافظة المنوفية من مدينة ميلانو الإيطالية، والذى توفى منذ 22 يوما بعد قضاء إجازته فى مصر وعاد مرة أخرى إلى إيطاليا ليلقى حتفه.

وقام الآلاف من أهالى مدينة تلا بأداء صلاة الجنازة على جثمان الشاب المتوفى وتشييعه إلى مثواه الأخير وسط إجراءات احترازية تحسبا لفيروس كورونا، كما ودعته السيدات بالزغاريد، حيث إنه كان معروفا عنه حسن الخلق ومحبوب من الجميع.

وأكدت السلطات الإيطالية العثور على جثة المتوفى على بعد 4 كيلو مترات من مدينة لودى وتجرى السلطات الإيطالية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الوفاة، حيث إن الشاب إسلام كان يعانى من إعاقة حركية.

وكانت وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، أعلنت أنه فور علمها بواقعة وفاة مواطن مصرى فى إيطاليا، تواصلت مع القنصلية العامة فى ميلانو، وتم تقديم كل التعازى لأسرة المواطن فى محافظة المنوفية، مشيره إلى وصول جثمان المواطن المصرى إلى مطار القاهرة بعد إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بشحنه.

وأضافت نبيلة مكرم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الشاب المتوفى "إسلام عيد" كان من ذوى الاحتياجات الخاصة وكان يعانى من مشكلة فى حركة سيره، وما تم استنتاجه من السلطات الإيطالية، هو أنه ارتطم بقطار لصعوبة سيره وهو ما نتج عنه الوفاة، وتم مطالبة السلطات الإيطالية بفتح باب التحقيقيات فيما يتعلق بملابسات هذا الحادث لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضحت الوزيرة، أن أهل المتوفى كانوا يريدون إنهاء إجراءات وصول جثمان الشاب إسلام عيد إلى مصر، لدفنه فى محافظته.