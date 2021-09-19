تلقى المواطنين للقاح كورونا داخل المراكز الصحية المتنقلة بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدري

واصلت المراكز المتنقلة بمحافظة أسيوط استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة فى المراكز المتنقلة التى تم تحديدها بمراكز المحافظة وذلك بعد تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقيهم رسالة بموعد ومكان التطعيم، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية .

وتستقبل المراكز المواطنين، وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وتحديد مواعيد وأماكن تلقى اللقاح، ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم، حيث تم توزيع الأطقم الطبية واللقاحات على المراكز التى تم اعتمادها لتطعيم المواطنين، والمراكز المتنقلة وامدادها بالأجهرة اللازمة لحفظ اللقاحات، والمتابعة المستمرة من قيادات المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة سير العمل، والتأكيد على الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقى اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة، فى إطار حرص الدولة على المواطنين.

وقال ممدوح احمد فنى تمريض وأحد مسئولى الفرق الطبية ان المديرية والوحدات الصحية، تستقبل المواطنين بعد تسجيل أسماءهم على موقع وزارة الصحة ثم يأتون بالرسالة التى اتت لهم على الموبايل المسجل على الموقع ثم يتم تسجيل البيانات بعد حصولهم على اللقاح واثبات الجرعة الاولى وتاريخ الجرعة الثانية وتسجيل بياناته على موقع الوزارة.

وأضاف ان هناك تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والتباعد والمسافات بين المواطنين مع التأكد من خلو المواطن من اى اعراض لفيروس كورونا قبل الحصول على اللقاح، كما تم تخصيص 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات المخصصة لهم وهى وحدة صحة اول اسيوط، ومركز ابوتيج، ومركز القوصية، واسيوط الجديدة تسهيلا على المسافرين للحصول على اللقاح.



أحد مسئولى الفرق الطبية



تطعيم المواطنين



تلقى المواطنين للقاح كورونا داخل المراكز الصحية المتنقلة بأسيوط