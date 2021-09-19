تعرف على خطة تقديم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين بفاكسيرا

أكدت الشركة القابضة للقاحات فاكسيرا، أنها تقدم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين، حيث يتم توفير تحاليل الفيروسات بكل أنواعها والهرمونات والروماتيزم ووظائف الكبد والكلى ودلالات الأورام.
وتابعت فاكسيرا، "لدينا تحليل متابعة الحمل واختبارات ما قبل الزواج ويوجد خدمات الفحص الدورى الشامل، ونقدم للشركات والمؤسسات تحاليل المخدرات فى سرية تامة".
وكشفت أنه يمكن الانتقال للمريض للمنزل لسحب العينة وتحليلها والإبلاغ بالنتيجة وبالنسبة لمواعيد العمل مستمرة يوميا ماعدا الجمعة والسبت من 9 صباحا إلى 2.30 مساء.
تعرف على خطة تقديم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين بفاكسيراالأحد، 19 سبتمبر 2021 05:00 ص
فاكسيرا
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أكدت الشركة القابضة للقاحات فاكسيرا، أنها تقدم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين، حيث يتم توفير تحاليل الفيروسات بكل أنواعها والهرمونات والروماتيزم ووظائف الكبد والكلى ودلالات الأورام.
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