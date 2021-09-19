اليوم السابع
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تعرف على خطة تقديم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين بفاكسيرا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 05:00 ص
تعرف على خطة تقديم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين بفاكسيرا فاكسيرا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الشركة القابضة للقاحات فاكسيرا، أنها تقدم خدمات التحاليل الطبية للمواطنين، حيث يتم توفير تحاليل الفيروسات بكل أنواعها والهرمونات والروماتيزم ووظائف الكبد والكلى ودلالات الأورام.

وتابعت فاكسيرا، "لدينا تحليل متابعة الحمل واختبارات ما قبل الزواج ويوجد خدمات الفحص الدورى الشامل، ونقدم للشركات والمؤسسات تحاليل المخدرات فى سرية تامة".

وكشفت أنه يمكن الانتقال للمريض للمنزل لسحب العينة وتحليلها والإبلاغ بالنتيجة وبالنسبة لمواعيد العمل مستمرة يوميا ماعدا الجمعة والسبت من 9 صباحا إلى 2.30 مساء.


الصحة

معامل فاكسيرا

التحاليل الطبية

اليوم السابع بلس

وزارة الصحة

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